Рекорд Фелпса пал: Кристоф Милак выиграл 200 метров баттерфляем

Венгерский пловец установил новое мировое достижение, украинец финишировал пятым

Милак стал чемпионом мира. Фото: AFP

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта был побит мировой рекорд в плавании. На дистанции 200 метров баттерфляем победителем стал венгр Кристоф Милак, с результатом 1 минута и 50,73 секунды. Это новый ориентир в мире. Прежнее достижение составляло 1.51,51 и было установлено в 2009 году легендарным американцем Майклом Фелпсом.

Серебряную медаль на 200 м баттерфляем завоевал японец Дайя Сето – 1.53,86, "бронза" у Чэда ле Кло из ЮАР) - 1.54,15. Достойный результат показал и украинец Денис Кесиль, который финишировал на пятом месте – 1.54.79.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили, где Сунь выиграл уже две золотые награды.

Смотрите, как в Украине встретили команду синхронисток, которая выиграла шесть медалей на чемпионате мира по водным видам спорта:

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