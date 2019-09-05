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Рекордсмен по количеству глобусов решил покинуть спорт

5 сентября, 10:58

Горнолыжник Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры

Хиршер прощается со спортом

Хиршер прощается со спортом / Фото: AFP

Легендарный австрийский горнолыжник Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет. Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и восьмикратный обладатель Кубка мира. Хиршер завершает карьеру в статусе единственного спортсмена в истории горнолыжного спорта, который выиграл восемь больших Хрустальных глобусов. При этом он завоевал все 8 титулов победителя Кубка мира подряд, начиная с сезона-2011/12.

"Я и раньше не раз думал об этом решении. Но к окончательным выводам я пришел только сейчас. И я чувствую себя отлично, как будто груз с плеч упал", – заявил Хиршер.

Ранее мы писали, что знаменитая горнолыжница Линдси Вонн и ее парень, защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан, объявили о помолвке. Как сообщает Vogue, 30-летний канадец сделал предложение 34-летней американке дома в присутствии собак.

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Источник: sport24.ru

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