Решающий бой в Киеве за Олимпиаду отменен из-за коронавируса: Евро-2020 по бадминтону перенесли

Ареной турнира должен был стать столичный Дворец спорта, а продажа билетов стартовала еще в конце января

Всемирная федерация бадминтона объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону в Киеве из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт организации. Напомним, что турнир стоял в международном календаре с 21 по 26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Ранее мы рассказали вам все, что известно о бадминтонном Евро-2020 в Киеве.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Реклама

На первенство в Украину должно было приехать почти три сотни лучших представителей этого вида спорта на континенте. Ареной турнира выбрали киевский Дворец спорта, а продажа билетов стартовала еще в конце января – почти за три месяца до начала Евро.

Бадминтон. Чемпионат Европы 2020 в Киеве

На турнире должны были разыграть пять комплектов медалей – в мужском и женском одиночных разрядах, в мужском и женском парных разрядах, в также в миксте. Ожидалось, что чемпионат в Киеве станет последним и решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду-2020 в Японии. Ранее мы также писали, что из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама