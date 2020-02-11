Рестлер эпично снес трех соперников, спрыгнув на ринг со второго этажа торгового центра

После такого падения публика пришла в дикий восторг

Рестлер Пи Джей Хоукс устроил сумасшедший перфоманс. Турнир по рестлингу проходил в торговом центре. Пи Джей Хоукс забрался на балкон второго этажа и прыгнул в ринг.

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Публика была в восторге от такого приема.

Самого спортсмена ловили и страховали трое коллег, одним из которых был отец Люк Хоукс. Все прошло по сценарию и обошлось без травм.

Ранее мы писали, что знаменитый рестлер умер после неудачного падения: видео смертельного приема. Мексиканский боец выступал в рестлинге с 1996 года.

Кстати, борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием. Борец из Дагестана Гаджимурад Магомедов получил серьезную травму позвоночника на Открытом кубке мира по грэпплингу (спортивному единоборству), который проходит в Санкт-Петербурге.

Также мы сообщали о трагедии после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов. 27-летний Патрик Дэй скончался после нокаута, произошедшего на разогреве у украинского супертяжа.

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