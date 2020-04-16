Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуально

Спортсмен должен показать на камеру анализ мочи и в режиме онлайн взять у себя кровь

Антидопинговое агентство США (USADA) тестирует систему виртуального допинг-контроля. Об этом сообщает New York Times. Проверка спортсменов на допинг стала практически невозможной по причине самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Организация начала искать выход из положения.

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По информации источника, виртуальное тестирование на наличие в организме запрещенных веществ в организме будет осуществляться посредством видеосвязи: спортсмен получает необходимые приспособления по почте, после чего при помощи видеозвонка устраивает допинговому офицеру видеотур по ванной комнате, чтобы сотрудник убедился, что никого кроме спортсмена в помещении нет.

После этого, убрав камеру, атлет сдает анализ мочи и погружает в образец температурную полоску, чтобы показать свежесть анализа. Для взятия анализа крови спортсмен на камеру показывает, как помещает на руку специальное устройство, похожее на покерную фишку. Нажатие на нее приводит к уколу, которого достаточно для взятия анализа крови.

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Ранее мы писали, чтоу Международного олимпийского комитета возникла проблема: перенос Олимпиады-2020 на 2021 год – шанс для спортсменов, отбывающих наказание за допинг. В настоящее время не существует законов о расширении санкций в отношении атлетов, отбывших запрет на участие в соревнованиях, которые были перенесены. Вполне вероятно, что спортсмены, которых не допустят к Олимпиаде-2021, смогут обжаловать такое решение в суде.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.

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