Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: Андрей Лунин вошел в ТОП-10
Футболист Зинченко прибавил более 90 тысяч "фанатов" и вышел на второе место, боксер Гвоздик стал 16-м спортсменом, преодолевшим отметку в 100 тысяч
Традиционно, в начале месяца мы обновляем рейтинг популярности украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Василий Ломаченко первым из украинских спортсменов преодолел отметку в полтора миллиона подписчиков, за месяц на нашего чемпиона мира по боксу подписалось более 40 тысяч новых "фанатов". Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает стремительный рост: прибавив более 90 тысяч подписчиков, он обошел боксера Александра Усика и стал вторым по популярности украинским спортсменом.
Андрей Ярмоленко – единственный из ТОП-10, потерявший подписчиков. За месяц у травмированного футболиста "Вест Хэма" – "минус" две тысячи. Вратарь "Реала" Андрей Лунин прибавил более 30 тысяч "болельщиков" и впервые вошел в ТОП-10.
Боксер Александр Гвоздик стал 16-м украинским спортсменом, который достиг отметки в 100 тысяч подписчиков.
В рейтинге ТОП-50 оказалось 34 мужчины и 16 спортсменок.
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram (тыс. подписчиков):
|№
|спортсмен
|вид спорта
|июль
|июнь
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1531
|1489
|2
|Александр Зинченко
|футбол
|738
|645
|3
|Александр Усик
|бокс
|679
|667
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|546
|521
|5
|Владимир Кличко
|футбол
|497
|492
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|476
|461
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|408
|400
|8
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|310
|300
|9
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|249
|251
|10
|Андрей Лунин
|футбол
|166
|135
|11
|Дарья Белодед
|дзюдо
|155
|145
|12
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|146
|143
|13
|Марина Бех
|легкая атлетика
|143
|127
|14
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|131
|132
|15
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|117
|16
|Александр Гвоздик
|бокс
|100
|97
|17
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|90
|89
|18
|Жан Беленюк
|борьба
|90
|78
|19
|Анатолий Тимощук
|футбол
|83
|83
|20
|Виктор Цыганков
|футбол
|77
|66
|21
|Андрей Воронин
|футбол
|71
|63
|22
|Артем Милевский
|футбол
|64
|63
|23
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|62
|61
|24
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|61
|25
|Виктор Коваленко
|футбол
|61
|61
|26
|Денис Беринчик
|бокс
|61
|58
|27
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|28
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|56
|53
|29
|Станислав Горуна
|карате
|54
|43
|30
|Иван Редкач
|бокс
|52
|51
|31
|Марьян Швед
|футбол
|52
|44
|32
|Евгений Левченко
|футбол
|49
|46
|33
|Яна Беломоина
|велоспорт
|48
|49
|34
|Наталья Годунко
|худ гимнастика
|46
|46
|35
|Артем Кравец
|футбол
|45
|45
|36
|Даяна Ястремская
|теннис
|43
|41
|37
|Анжелика Терлюга
|карате
|43
|40
|38
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|42
|39
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|41
|40
|40
|Тарас Степаненко
|футбол
|41
|41
|41
|Андрей Пятов
|футбол
|41
|40
|42
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|43
|Денис Бойко
|футбол
|40
|39
|44
|Василий Вирастюк
|стронгмен
|40
|38
|45
|Николай Морозюк
|футбол
|39
|38
|46
|Марина Мороз
|MMA
|38
|37
|47
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|37
|37
|48
|Николай Шапаренко
|футбол
|35
|34
|49
|Сергей Спивак
|MMA
|34
|34
|50
|Ирина Галай
|альпинизм
|34
|34
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