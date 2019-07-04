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Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: Андрей Лунин вошел в ТОП-10

4 июля, 14:54

Футболист Зинченко прибавил более 90 тысяч "фанатов" и вышел на второе место, боксер Гвоздик стал 16-м спортсменом, преодолевшим отметку в 100 тысяч

Александр Зинченко. За два дня это фото набрало более 100 тысяч "лайков"
Александр Зинченко. За два дня это фото набрало более 100 тысяч "лайков". Фото: Instagram

Традиционно, в начале месяца мы обновляем рейтинг популярности украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Василий Ломаченко первым из украинских спортсменов преодолел отметку в полтора миллиона подписчиков, за месяц на нашего чемпиона мира по боксу подписалось более 40 тысяч новых "фанатов". Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает стремительный рост: прибавив более 90 тысяч подписчиков, он обошел боксера Александра Усика и стал вторым по популярности украинским спортсменом.

Андрей Ярмоленко – единственный из ТОП-10, потерявший подписчиков. За месяц у травмированного футболиста "Вест Хэма" – "минус" две тысячи. Вратарь "Реала" Андрей Лунин прибавил более 30 тысяч "болельщиков" и впервые вошел в ТОП-10.

Боксер Александр Гвоздик стал 16-м украинским спортсменом, который достиг отметки в 100 тысяч подписчиков.

В рейтинге ТОП-50 оказалось 34 мужчины и 16 спортсменок.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram (тыс. подписчиков):

спортсменвид спортаиюльиюнь
1Василий Ломаченкобокс15311489
2Александр Зинченкофутбол738645
3Александр Усикбокс679667
4Андрей Шевченкофутбол546521
5Владимир Кличкофутбол497492
6Элина Свитолинатеннис476461
7Евгений Коноплянкафутбол408400
8Алексей Торохтийтяжелая атлетика310300
9Андрей Ярмоленкофутбол249251
10Андрей Лунинфутбол166135
11Дарья Белодеддзюдо155145
12Юлия Левченколегкая атлетика146143
13Марина Бехлегкая атлетика143127
14Святослав Михайлюкбаскетбол131132
15Анна Ризатдиновахуд гимнастика117117
16Александр Гвоздикбокс10097
17Лилия Подкопаеваспорт гимнастика9089
18Жан Беленюкборьба9078
19Анатолий Тимощукфутбол8383
20Виктор Цыганковфутбол7766
21Андрей Воронинфутбол7163
22Артем Милевскийфутбол6463
23Ярослав Ракицкийфутбол6261
24Виктория Мазурхуд гимнастика6161
25Виктор Коваленкофутбол6161
26Денис Беринчикбокс6158
27Марта Костюктеннис5959
28Георгий Зантараядзюдо5653
29Станислав Горунакарате5443
30Иван Редкачбокс5251
31Марьян Шведфутбол5244
32Евгений Левченкофутбол4946
33Яна Беломоинавелоспорт4849
34Наталья Годункохуд гимнастика4646
35Артем Кравецфутбол4545
36Даяна Ястремскаятеннис4341
37Анжелика Терлюгакарате4340
38Евгений Селезневфутбол4242
39Алексей Лэньбаскетбол4140
40Тарас Степаненкофутбол4141
41Андрей Пятовфутбол4140
42Анна Бессоновахуд гимнастика4040
43Денис Бойкофутбол4039
44Василий Вирастюкстронгмен4038
45Николай Морозюкфутбол3938
46Марина МорозMMA3837
47Алена Дьяченкохуд гимнастика3737
48Николай Шапаренкофутбол3534
49Сергей СпивакMMA3434
50Ирина Галайальпинизм3434

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