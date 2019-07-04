Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: Андрей Лунин вошел в ТОП-10

Футболист Зинченко прибавил более 90 тысяч "фанатов" и вышел на второе место, боксер Гвоздик стал 16-м спортсменом, преодолевшим отметку в 100 тысяч

Александр Зинченко. За два дня это фото набрало более 100 тысяч "лайков". Фото: Instagram

Традиционно, в начале месяца мы обновляем рейтинг популярности украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Василий Ломаченко первым из украинских спортсменов преодолел отметку в полтора миллиона подписчиков, за месяц на нашего чемпиона мира по боксу подписалось более 40 тысяч новых "фанатов". Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает стремительный рост: прибавив более 90 тысяч подписчиков, он обошел боксера Александра Усика и стал вторым по популярности украинским спортсменом.

Андрей Ярмоленко – единственный из ТОП-10, потерявший подписчиков. За месяц у травмированного футболиста "Вест Хэма" – "минус" две тысячи. Вратарь "Реала" Андрей Лунин прибавил более 30 тысяч "болельщиков" и впервые вошел в ТОП-10.

Боксер Александр Гвоздик стал 16-м украинским спортсменом, который достиг отметки в 100 тысяч подписчиков.

В рейтинге ТОП-50 оказалось 34 мужчины и 16 спортсменок.

ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram (тыс. подписчиков):

№ спортсмен вид спорта июль июнь 1 Василий Ломаченко бокс 1531 1489 2 Александр Зинченко футбол 738 645 3 Александр Усик бокс 679 667 4 Андрей Шевченко футбол 546 521 5 Владимир Кличко футбол 497 492 6 Элина Свитолина теннис 476 461 7 Евгений Коноплянка футбол 408 400 8 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 310 300 9 Андрей Ярмоленко футбол 249 251 10 Андрей Лунин футбол 166 135 11 Дарья Белодед дзюдо 155 145 12 Юлия Левченко легкая атлетика 146 143 13 Марина Бех легкая атлетика 143 127 14 Святослав Михайлюк баскетбол 131 132 15 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 117 16 Александр Гвоздик бокс 100 97 17 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 90 89 18 Жан Беленюк борьба 90 78 19 Анатолий Тимощук футбол 83 83 20 Виктор Цыганков футбол 77 66 21 Андрей Воронин футбол 71 63 22 Артем Милевский футбол 64 63 23 Ярослав Ракицкий футбол 62 61 24 Виктория Мазур худ гимнастика 61 61 25 Виктор Коваленко футбол 61 61 26 Денис Беринчик бокс 61 58 27 Марта Костюк теннис 59 59 28 Георгий Зантарая дзюдо 56 53 29 Станислав Горуна карате 54 43 30 Иван Редкач бокс 52 51 31 Марьян Швед футбол 52 44 32 Евгений Левченко футбол 49 46 33 Яна Беломоина велоспорт 48 49 34 Наталья Годунко худ гимнастика 46 46 35 Артем Кравец футбол 45 45 36 Даяна Ястремская теннис 43 41 37 Анжелика Терлюга карате 43 40 38 Евгений Селезнев футбол 42 42 39 Алексей Лэнь баскетбол 41 40 40 Тарас Степаненко футбол 41 41 41 Андрей Пятов футбол 41 40 42 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 43 Денис Бойко футбол 40 39 44 Василий Вирастюк стронгмен 40 38 45 Николай Морозюк футбол 39 38 46 Марина Мороз MMA 38 37 47 Алена Дьяченко худ гимнастика 37 37 48 Николай Шапаренко футбол 35 34 49 Сергей Спивак MMA 34 34 50 Ирина Галай альпинизм 34 34

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