Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов

Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры

Марина Бех. Фото: Instagram

Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6bb/ca5/5c56bbca5818c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6bb/ca5/5c56bbca5818c.jpg 2019-02-03T12:03:00+02:00 Другие Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры

Самым популярным украинским спортсменом в Instagram остается боксер Василий Ломаченко – он лидирует с большим отрывом. Александр Усик за месяц прибавил 37 тысяч подписчиков и укрепился на второй строчке. Больше других украинских спортсменов в январе прибавил футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко (плюс 43 тысячи), что позволило ему подняться в рейтинге с пятого на четвертое место. Единственный из ТОП-10, кто за месяц утратил часть фанатов, это травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко (минус 3 тысячи). Евгений Коноплянка ничего не прибавил и опустился с четвертого на седьмое место, его обошли как Зинченко, так и Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Если в начале января было 13 украинских спортсменов, переваливших за отметку в 100 тысяч подписчиков в Instagram, то теперь к ним присоединилась легкоатлетка Марина Бех (103 тысячи, плюс 5).

Футболист Марьян Швед после новости о переходе в "Селтик" прибавил 11 тысяч подписчиков и поднялся с 63-го на 50-е место, но в ТОП-30 пока не вошел.

Рейтинг украинских спортсменов в Instagram ТОП-30

№ спортсмен вид спорта февраль январь Instagram 1 Василий Ломаченко бокс 1336 1330 lomachenkovasiliy 2 Александр Усик бокс 605 568 usykaa 3 Владимир Кличко бокс 474 470 klitschko 4 Александр Зинченко футбол 446 403 zinchenko_96 5 Андрей Шевченко футбол 429 395 andriyshevchenko 6 Элина Свитолина теннис 420 389 elisvitolina 7 Евгений Коноплянка футбол 408 408 konoplyanka.official 8 Андрей Ярмоленко футбол 256 259 yarmolenkoandrey 9 Святослав Михайлюк баскетбол 134 126 sviat_10 10 Юлия Левченко легкая атлетика 128 125 levchenkou 11 Андрей Лунин футбол 125 122 lunin_andrey 12 Дарья Белодед дзюдо 130 121 dariabilodid7 13 Анна Ризатдинова худ гимнастика 116 116 anna_rizatdinova 14 Марина Бех легкая атлетика 103 98 marynabekh 15 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 88 88 podkopayeva_official 16 Анатолий Тимощук футбол 82 82 power4timo 17 Александр Гвоздик бокс 74 72 alex_gvozdyk 18 Артем Милевский футбол 63 62 timi1010 19 Виктория Мазур худ гимнастика 61 61 victoria_mazur_ 20 Виктор Цыганков футбол 61 59 viktortsygankov 21 Виктор Коваленко футбол 60 60 vitykovalenko 22 Марта Костюк теннис 59 55 kostyukmarta 23 Жан Беленюк борьба 52 51 zhanbeleniuk 24 Георгий Зантарая дзюдо 51 51 zantaraia_georgii 25 Денис Беринчик бокс 51 49 berinchyk 26 Евгений Левченко футбол 48 49 elevchenko 27 Андрей Воронин футбол 48 48 voroninandrey 28 Артем Кравец футбол 45 46 kravets89 29 Ярослав Ракицкий футбол 45 38 rakitskyy_official 30 Иван Редкач бокс 43 42 ivan_redkach_11

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