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Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов

Сегодня, 12:03

Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры

Марина Бех
Марина Бех. Фото: Instagram
Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6bb/ca5/5c56bbca5818c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6bb/ca5/5c56bbca5818c.jpg Другие Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры

Самым популярным украинским спортсменом в Instagram остается боксер Василий Ломаченко – он лидирует с большим отрывом. Александр Усик за месяц прибавил 37 тысяч подписчиков и укрепился на второй строчке. Больше других украинских спортсменов в январе прибавил футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко (плюс 43 тысячи), что позволило ему подняться в рейтинге с пятого на четвертое место. Единственный из ТОП-10, кто за месяц утратил часть фанатов, это травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко (минус 3 тысячи). Евгений Коноплянка ничего не прибавил и опустился с четвертого на седьмое место, его обошли как Зинченко, так и Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Если в начале января было 13 украинских спортсменов, переваливших за отметку в 100 тысяч подписчиков в Instagram, то теперь к ним присоединилась легкоатлетка Марина Бех (103 тысячи, плюс 5).

Футболист Марьян Швед после новости о переходе в "Селтик" прибавил 11 тысяч подписчиков и поднялся с 63-го на 50-е место, но в ТОП-30 пока не вошел.

Рейтинг украинских спортсменов в Instagram ТОП-30

спортсменвид спортафевральянварьInstagram
1Василий Ломаченкобокс13361330lomachenkovasiliy
2Александр Усикбокс605568usykaa
3Владимир Кличкобокс474470klitschko
4Александр Зинченкофутбол446403zinchenko_96
5Андрей Шевченкофутбол429395andriyshevchenko
6Элина Свитолинатеннис420389elisvitolina
7Евгений Коноплянкафутбол408408konoplyanka.official
8Андрей Ярмоленкофутбол256259yarmolenkoandrey
9Святослав Михайлюкбаскетбол134126sviat_10
10Юлия Левченколегкая атлетика128125levchenkou
11Андрей Лунинфутбол125122lunin_andrey
12Дарья Белодеддзюдо130121dariabilodid7
13Анна Ризатдиновахуд гимнастика116116anna_rizatdinova
14Марина Бехлегкая атлетика10398marynabekh
15Лилия Подкопаеваспорт гимнастика8888podkopayeva_official
16Анатолий Тимощукфутбол8282power4timo
17Александр Гвоздикбокс7472alex_gvozdyk
18Артем Милевскийфутбол6362timi1010
19Виктория Мазурхуд гимнастика6161victoria_mazur_
20Виктор Цыганковфутбол6159viktortsygankov
21Виктор Коваленкофутбол6060vitykovalenko
22Марта Костюктеннис5955kostyukmarta
23Жан Беленюкборьба5251zhanbeleniuk
24Георгий Зантараядзюдо5151zantaraia_georgii
25Денис Беринчикбокс5149berinchyk
26Евгений Левченкофутбол4849elevchenko
27Андрей Воронинфутбол4848voroninandrey
28Артем Кравецфутбол4546kravets89
29Ярослав Ракицкийфутбол4538rakitskyy_official
30Иван Редкачбокс4342ivan_redkach_11

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Тег Instagram, Василий Ломаченко, Евгений Коноплянка, рейтинги, Александр Зинченко, Марина Бех

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