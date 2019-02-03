Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов
Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры
Самым популярным украинским спортсменом в Instagram остается боксер Василий Ломаченко – он лидирует с большим отрывом. Александр Усик за месяц прибавил 37 тысяч подписчиков и укрепился на второй строчке. Больше других украинских спортсменов в январе прибавил футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко (плюс 43 тысячи), что позволило ему подняться в рейтинге с пятого на четвертое место. Единственный из ТОП-10, кто за месяц утратил часть фанатов, это травмированный игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко (минус 3 тысячи). Евгений Коноплянка ничего не прибавил и опустился с четвертого на седьмое место, его обошли как Зинченко, так и Андрей Шевченко и Элина Свитолина.
Если в начале января было 13 украинских спортсменов, переваливших за отметку в 100 тысяч подписчиков в Instagram, то теперь к ним присоединилась легкоатлетка Марина Бех (103 тысячи, плюс 5).
Футболист Марьян Швед после новости о переходе в "Селтик" прибавил 11 тысяч подписчиков и поднялся с 63-го на 50-е место, но в ТОП-30 пока не вошел.
Рейтинг украинских спортсменов в Instagram ТОП-30
|№
|спортсмен
|вид спорта
|февраль
|январь
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1336
|1330
|lomachenkovasiliy
|2
|Александр Усик
|бокс
|605
|568
|usykaa
|3
|Владимир Кличко
|бокс
|474
|470
|klitschko
|4
|Александр Зинченко
|футбол
|446
|403
|zinchenko_96
|5
|Андрей Шевченко
|футбол
|429
|395
|andriyshevchenko
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|420
|389
|elisvitolina
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|408
|408
|konoplyanka.official
|8
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|256
|259
|yarmolenkoandrey
|9
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|134
|126
|sviat_10
|10
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|128
|125
|levchenkou
|11
|Андрей Лунин
|футбол
|125
|122
|lunin_andrey
|12
|Дарья Белодед
|дзюдо
|130
|121
|dariabilodid7
|13
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|116
|116
|anna_rizatdinova
|14
|Марина Бех
|легкая атлетика
|103
|98
|marynabekh
|15
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|88
|88
|podkopayeva_official
|16
|Анатолий Тимощук
|футбол
|82
|82
|power4timo
|17
|Александр Гвоздик
|бокс
|74
|72
|alex_gvozdyk
|18
|Артем Милевский
|футбол
|63
|62
|timi1010
|19
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|61
|victoria_mazur_
|20
|Виктор Цыганков
|футбол
|61
|59
|viktortsygankov
|21
|Виктор Коваленко
|футбол
|60
|60
|vitykovalenko
|22
|Марта Костюк
|теннис
|59
|55
|kostyukmarta
|23
|Жан Беленюк
|борьба
|52
|51
|zhanbeleniuk
|24
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|51
|51
|zantaraia_georgii
|25
|Денис Беринчик
|бокс
|51
|49
|berinchyk
|26
|Евгений Левченко
|футбол
|48
|49
|elevchenko
|27
|Андрей Воронин
|футбол
|48
|48
|voroninandrey
|28
|Артем Кравец
|футбол
|45
|46
|kravets89
|29
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|45
|38
|rakitskyy_official
|30
|Иван Редкач
|бокс
|43
|42
|ivan_redkach_11
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"