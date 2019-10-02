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Результат от красотки: Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами на ЧМ-2019

2 октября, 22:06

Украинка Анна Рыжикова поборется за медаль чемпионата мира в Катаре

Анна Рыжикова

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров в барьерами на проходящем в Катаре чемпионате мира. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших. Напомним, что Рыжикова занимает третье место в нашем опросе на звание самой красивой легкоатлетки сборной Украины.

Анна Рыжикова принимала участие в забеге с ленточками в цветах украинского флага в волосах, на что обратили внимание режиссеры трансляции и мировые информационные агентства.

Анна Рыжикова пробилась в финал

Анна Рыжикова пробилась в финал / Фото: Reuters

Результат Анны – 54.45 секунды – ее лучшее время в сезоне. Но для того, чтобы побороться за медаль чемпионата мира, нужно "выбегать" из 54 секунд.

Несколько фото из Instagram красотки:

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Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

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Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

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легкая атлетика бег на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова

Источник: Сегодня|Спорт

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