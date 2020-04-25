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Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная Каролина

25 апреля, 13:42

Александр Трикиша

Девушка забросила успешную спортивную карьеру ради модельного бизнеса

Сегодня свое 25-летие празднует известная российская гимнастка Каролина Севастьянова. Будущая спортсменка появилась на свет в Киеве, но никаких корней в Украине у нее нет – просто в это время ее родители находились в столице Украины в командировке. В 2012 году девушка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в художественной гимнастике в групповом многоборье.

Также она является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре и двукратной чемпионкой Европы. После триумфального 2012 года Каролина завершила спортивную карьеру и занялась модельным бизнесом.

Задатки для этого у девушки были отличные, ведь во время Олимпиады-2012 в Лондоне Каролину признали самой красивой спортсменкой из стран СНГ. В голосовании принимали участие почти 20 тысяч участников из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

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Олимпиада-2012 художественная гимнастика олимпийская чемпионка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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