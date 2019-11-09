Романчук с рекордом турнира взял "золото" на этапе Кубка мира

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на этапе Кубка мира в Дохе. После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м.
Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 1500 метров вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место.
Кубок мира
- 1. Михаил Романчук (Украина) – 14.51,61
- 2. Ян Мики (Чехия) – 14.58,30
- 3. Гергели Гюрте (Венгрия) – 14.59,88
- 4. Сергей Фролов (Украина) – 15.05,29
Стоит отметить, что результат Романчука стал рекордным в истории Кубка мира.
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Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.
Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.
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