Романчук с рекордом турнира взял "золото" на этапе Кубка мира

Украинец установил рекорд в истории Кубка мира

Михаил Романчук / Фото: Instagram

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на этапе Кубка мира в Дохе. После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м.

Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 1500 метров вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место.

Кубок мира

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1. Михаил Романчук (Украина) – 14.51,61

2. Ян Мики (Чехия) – 14.58,30

3. Гергели Гюрте (Венгрия) – 14.59,88

4. Сергей Фролов (Украина) – 15.05,29

Стоит отметить, что результат Романчука стал рекордным в истории Кубка мира.

Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.

Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.

Смотрите также, как украинские пловчихи завоевали серебро на чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха

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