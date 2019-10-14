Романчук взял "серебро" на этапе International Swimming League

Нашему спортсмену немного не хватило до "золота"

Михаил Романчук / Фото: Instagram

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на этапе International Swimming League в итальянском Неаполе. Ранее мы писали, что в Америке судьям не понравился купальник пловчихи.

Михаил проплыл дистанцию 400 метров вольным стилем за 3.41,38. Опередил нашего спортсмена лишь американец Зейн Грот с результатом – 3.41,03.

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Результат Романчука позволил его команде Energy Standard выиграть второй подряд этап.

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International Swimming League – соревнования, которые впервые проходят в текущем году. В них принимают участие смешанные команды мужчин и женщин. Этапы пройдут в семи городах. Первый состоялся 4-5 октября в Индианаполисе. Следующий – 19-20 октября в Луисвилле.

Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.

Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.

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