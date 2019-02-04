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Роналдо потроллил Супербоул: Почему они называют это футболом?

Сегодня, 11:46

Двукратный обладатель "Золотого мяча" не остался в стороне от главного матча года в NFL

Роналдо с мячом для американского футбола
Роналдо с мячом для американского футбола. Фото: Twitter
Роналдо потроллил Супербоул: Почему они называют это футболом? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/809/d5c/5c5809d5c7e05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/809/d5c/5c5809d5c7e05.jpg Другие Двукратный обладатель "Золотого мяча" не остался в стороне от главного матча года в NFL

Один из лучших игроков в истории футбола бразилец Роналдо не остался в стороне от Супербоула – матча за звание чемпиона в американском футболе. Роналдо задался вопросом, почему американцы называют этот спорт футболом.

Трижды лучший футболист года по версии ФИФА и двукратный обладатель "Золотого мяча" выложил в соцсети фотографию, на которой он держит в руках мяч для американского футбола, и написал: "Может кто-нибудь объяснить, почему они называют этот спорт футболом, если это не мяч и им не играют ногой?".

"Нью-Ингленд Пэтриотс" победили "Лос-Анджелес Рэмс" в Супербоуле – финальном матче за звание чемпиона Национальной Футбольной Лиги (NFL). 53-й Супербоул прошел в Атланте, штат Джорджия, и завершился со счетом – 13:3 в пользу "Пэтриотс". Это самый нерезультативный финал NFL в истории. Таким образом, "Патриоты" выиграли Супербоул в шестой раз в своей истории. 

Гимн США перед матчем исполнила соул-певица Глэдис Найт, обладательница семи премий "Грэмми". Музыкальным хедлайнером шоу стала группа Maroon 5. Помимо них, в рамках Супербоула выступили рэперы Трэвис Скотт и Big Boi. Скотт так увлекся выступлением, что даже упал со сцены.

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Тег американский футбол, Роналдо, супербоул

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