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Роналду и не снилось: американский футболист подписал рекордный контракт в истории мирового спорта

7 июля, 10:21

Елена Павлова Елена Павлова

До этого больше всех получал бейсболист клуба «Лос-Анджелес Энджелс»

Игрок клуба Национальной футбольной лиги – НФЛ – квотербек "Канзас Сити" Патрик Махоумс подписал новый контракт с клубом, который стал рекордным для мирового спорта – пишет ESPN US. Ранее мы сообщали, что вратарь "Баварии" запросил у клуба фантастическую зарплату и суперконтракт.

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По условиям соглашения, которое вступит в силу в 2021 году, 24-летний Махоумс за 12 лет заработает 500 миллионов долларов, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта. Предыдущий контракт с клубом спортсмен заключил в 2017 году.

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До этого соглашения рекорд принадлежал бейсболисту клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту. В 2019 году он подписал 12-летний контракт на сумму 430 млн долларов.

Отметим, что Махоумс выступает за "Канзас-Сити" с 2017 года. Клуб выбрал его на драфте под 10-м номером. В минувшем сезоне "Канзас-Сити" впервые с 1970 года стал чемпионом НФЛ, выиграв Супербоул, а Махоумса признали самым ценным игроком.

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деньги контракт американский футбол НФЛ Патрик Махоумс

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