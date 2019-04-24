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Ронни О’Салливан о поражении любителю: "Изо всех сил старался не заснуть прямо во время матча"

Сегодня, 11:19

Легендарный снукерист объяснил свой вылет в первом раунде чемпионата мира

Ронни О’Салливан
Ронни О’Салливан. Фото: Twitter

Английский снукерист Ронни О’Салливан прокомментировал поражение в 1/16 финала чемпионата мира-2019. О’Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, уступил любителю Джеймсу Кэхиллу со счетом – 8:10.

"В последние недели я чувствовал себя не очень хорошо, была тяжесть в ногах. Я чувствую себя абсолютно разбитым и опустошенным, изо всех сил старался не заснуть прямо во время матча.

На чемпионат мира нужно приезжать здоровым физически и морально. Я не ожидал, что выступлю хорошо, но все-таки старался показать максимум.

Я надеялся, что соберусь с силами и выиграю этот матч, а там у меня будет несколько дней отдыха на то, чтобы почувствовать себя лучше. Но ничего не вышло", – рассказал О’Салливан

Ронни О’Салливан – пятикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), семикратный чемпион Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017) и семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).

В 2015 году за заслуги в игровой профессиональной деятельности награжден офицерской степенью Ордена Британской империи. Первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

В марте этого года Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури.

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Тег чемпионат мира, снукер, Ронни О'Салливан

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