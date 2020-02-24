"России грустно страдать одной, хотела и нас потащить вниз", – глава Федерации легкой атлетики

Тема допинговых скандалов в спорте – практически всегда актуальная. Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, как у нас борются за чистый спорт и как россияне хотели "потащить за собой". Напомним, в декабре 2019 года их отстранили на четыре года от международного спорта. Вспомним подробности наказания России за допинг

В частности чиновник поведал:

"Национальный антидопинговый центр принимает у наших спортсменов две тысячи допинг-проб в год. Хотя еще пять лет назад WADA признала НАДЦУ таким, что не соответствует установленным стандартам из-за нарушений и невыполнения норм. Следующим шагом должно быть отстранение всех спортсменов страны от международных соревнований и запрет их проведения в Украине. Это произошло недавно с Россией. Мы делали все, чтобы НАДЦУ вернули статус. Обвинения сняли. Мы смогли убедить международное сообщество, что политика изменилась – и нам поверили. Хотя Россия, которой было грустно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой. Но нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся". В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

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