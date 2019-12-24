Россия идет в суд: РУСАДА официально не согласна с наказанием за подтасовку результатов допинг-тестов

До 27 декабря в WADA нужно направить уведомление о несогласии с санкциями

Россия на четыре года осталась без международных соревнований / Фото: AFP

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Российское антидопинговое агентство оспорит решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус до 27 декабря должен направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.

Это означает, что Россия будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне – CAS. Интересы России там будет представлять та же компания, которая делала это во время допингового-скандала, связанного с Играми-2014 в Сочи. Об этом сообщил Поздняков: "Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer". Ранее мы дали список,каких соревнований лишится Россия после наказания WADA.

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Напомним, что 9 декабря в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Россию отстранили от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских и Паралимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Также Россия не имеет права принимать и подавать заявки на крупные турниры мирового уровня. Но, по словам начальника отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова, матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге это наказание не коснется:

"На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты".

"Евро в России будет. Билеты проданы, а WADA деньги не вернет": по-своему отреагировал на наказание президент РФ Владимир Путин.

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