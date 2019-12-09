Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия на четыре года осталась без международных соревнований / Фото: AFP

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

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Как сообщает ТАСС, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны.

Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кстати, ранее мы писали, что экс-президента Международной федерации легкой атлетики будут судить за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Остается открытым вопрос, допустят ли сборную России к участию в финальной части Евро-2020, а также отберут ли у Санкт-Петербурга право проводить матчи турнира.

"Между всеми международными федерациями и WADA 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе WADA нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", – успокаивал российских болельщиков почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью "Чемпионату".

Что интересно, недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. По данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

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