"Россия превратила всех в посмешище": спортсмены требуют отстранить всех россиян, без исключения

Такое заявление подписали девять из 17 известных атлетов, входящих в комитет WADA

Допинг в России / Фото: Reuters

Реклама

Сегодня Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россиюот международных соревнований на четыре года из-за подтасовки результатов Московской антидопинговой лабораторией. На Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира российские спортсмены смогут выступить исключительно под нейтральным флагом и без национального гимна. Также в ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные турниры мирового уровня.

Читайте также :Что думает о дисквалификации России президент МОК Томас Бах

Интересно, что против России выступили не только чиновники из комитета по соответствию WADA, но и члены комитета спортсменов ведомства. Так, председатель комитета Бекки Скотт направил исполкому агентства требование лишить всех российских спортсменов права участия в Олимпийских играх. Под данным письмом подпись с согласием поставили 9 из 17 членов комитета.

"Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт, – отмечается в заявлении BBC. – До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и "чистый" спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным. Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте — четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает".

Кстати, ранее мы писали, что экс-президента Международной федерации легкой атлетики будут судить за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Остается открытым вопрос, допустят ли сборную России к участию в финальной части Евро-2020, а также отберут ли у Санкт-Петербурга право проводить матчи турнира.

"Между всеми международными федерациями и WADA 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе WADA нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", – успокаивал российских болельщиков почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью "Чемпионату".

Смотрите также, как до футболистов из сборной России докатился допинговый скандал

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама