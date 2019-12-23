Россия уходит, Ватикан приходит: священники готовятся покорить Олимпиаду-2024

Мы можем увидеть представителей Ватикана в футболе, тхэквондо, крикете и других видах спорта

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Ватикан планирует создать Национальный олимпийский комитет (НОК), делегация которого намерена принять участие уже в церемонии открытия Летних олимпийских Игр-2024 в Париже. Об этом заявил министр спорта города-государства в Риме Мельчор Санчес де Тока. Напомним, ранее на 4 года от Олимпиад за махинации с допингом была отлучена Россия.

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"У нас превосходные отношения с Международным олимпийским комитетом, – заявил министр спорта Ватикана изданию Inside the Games. – Но мы хотели бы придать больше стабильности этим отношениям с целью создания Олимпийского комитета Ватикана. Профессиональный спорт стал индустрией, огромным рынком. Мы должны принять это во внимание. Людей очень привлекает спорт как зрелище. Значит, спорт затрагивает что-то глубоко внутри человека. Мы должны помочь спорту с этической стороны: центром спорта должен стать человек. Спорт должен быть средством, а не целью".

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Для создания НОК необходимо иметь не менее пяти федераций, признанных международными федерациями по видам спорта. Ватикан начал с легкой атлетики. На очереди – футбол, тхэквондо и крикет.

"У нас нет цели бороться за медали. Наш олимпийский комитет станет прежде всего символом и покажет, что ценности олимпизма могут быть разделены христианами. Участие в церемонии открытия Игр в Париже в 2024 году? Мне кажется, это реально, даже если для этого предстоит решить немало юридических вопросов", – сказал министр спорта Ватикана Де Тока.

Ранее мы сообщали, что биатлонист Фуркад едко посочувствовал России в связи с наказанием за допинг. По мнению знаменитого француза, санкции к РФ, включающие 4-летний запрет выступлений под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, оказались весьма жесткими, но обойтись без них было нельзя.

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