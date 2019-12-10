Россия выбрасывает белый флаг: "Оспорить решение ВАДА в суде? Никаких шансов"

Глава Российского антидопингового агентства смирился с тем, что 4-летнюю дисквалификацию с россиян не снимут

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, поделился мнением о возможной апелляции. Россия может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде, но Ганус не верит, что у этой апелляции есть шансы на успех.

"Многие ожидали более мягкого решения? Это спортивные власти предлагали такую повестку. Я никогда не говорил о более мягких санкциях. Все, что произошло, произошло предсказуемо. Это все прописано в документах, ВАДА опиралась на это. Нечего даже добавить. Есть ли шанс оспорить это решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать все что угодно, но практика такова: это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в декабре 2018-го – январе 2019-го", – заявил Юрий Ганус

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Напомним, решение отстранить РФ на четыре года от международных соревнований означает, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мирах только под нейтральным флагом, никакого триколора, гимна или другой символики страны.

Вместе с тем Россия лишится права проведения международных соревнований,которые ей доверили ранее, и не сможет претендовать на новые. Впрочем, на проведение Санкт-Петербургом матчей футбольного Евро-2020, как рассчитывают в РФ, эти санкции не распространятся.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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