Россиян хотят убрать из мировой легкой атлетики даже в нейтральном статусе

Представители РФ выступают на международных соревнованиях без своего флага и гимна

Марию Ласицкине не пустили в Германию

Международные организации продолжают давить на Россию в связи с применением ее спортсменами запрещенных препаратов. Так независимый легкоатлетический дисциплинарный орган рекомендует Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) полностью исключить из своего состава Всероссийскую федерации из-за систематического употребления допинга. Читайте все подробности наказания России за допинг. Напомним, в начале декабря россиян решили на четыре года убрать из мирового спорта, в частности не допускать на Олимпийские игры.

Рекомендации дисциплинарного органа последовали после очередной проверки и ответа Всероссийской федерации на обвинения. Россияне продемонстрировали "полное отсутствие раскаяния". Теперь рекомендуется продолжить исключение российских атлетов из соревнований, причем даже с нейтральным статусом.

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К слову, как мы сообщали, украинка Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в немецком Коттбусе. А Юлия Левченко стала второй. На эти соревнования хотела приехать россиянка Мария Ласицкине, но ей отказали в участии.

Смотрите, как проводит свой отпуск наша привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко

Юлия Левченко

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