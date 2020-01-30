Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Россиян хотят убрать из мировой легкой атлетики даже в нейтральном статусе

30 января, 11:02

Представители РФ выступают на международных соревнованиях без своего флага и гимна

Марию Ласицкине не пустили в Германию

Марию Ласицкине не пустили в Германию

Международные организации продолжают давить на Россию в связи с применением ее спортсменами запрещенных препаратов. Так независимый легкоатлетический дисциплинарный орган рекомендует Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) полностью исключить из своего состава Всероссийскую федерации из-за систематического употребления допинга. Читайте все подробности наказания России за допинг. Напомним, в начале декабря россиян решили на четыре года убрать из мирового спорта, в частности не допускать на Олимпийские игры.

Рекомендации дисциплинарного органа последовали после очередной проверки и ответа Всероссийской федерации на обвинения. Россияне продемонстрировали "полное отсутствие раскаяния". Теперь рекомендуется продолжить исключение российских атлетов из соревнований, причем даже с нейтральным статусом.

Реклама

К слову, как мы сообщали, украинка Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в немецком Коттбусе. А Юлия Левченко стала второй. На эти соревнования хотела приехать россиянка Мария Ласицкине, но ей отказали в участии.

В тренде
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Коби Брайант

Смотрите, как проводит свой отпуск наша привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко

Юлия Левченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика Россия наказание исключение допинг

Источник: Радио Свобода

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
После
После "секс-скандала" Россия заняла весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катаниюДругие
Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнований
Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнованийДругие
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчин
Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчинДругие
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате Европы
Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате ЕвропыДругие
17-летний пловец Бухов
17-летний пловец Бухов "бахнул" по истории: Украина собрала все рекорды мирового баттерфляяДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...