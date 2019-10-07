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Россиянка, оставившая украинку Магучих без "золота" ЧМ, пошла войной на власть своей страны

7 октября, 14:37

Мария Ласицкене требует отставки босса федерации легкой атлетики РФ за игнор "чистых" спортсменов

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене / Фото: Reuters

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Россиянка Мария Ласицкене, оставившая украинку Ярославу Магучих без "золота" чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, прошла войной против спортивных властей РФ. Знаменитая прыгунья в высоту выступила с требованием к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

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Все началось с сообщения мужа Ласицкене в Twitter следующего содержания: "Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком".

"Я спокойно отношусь к этому сообщению супруга Ласицкене, – отреагировал глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. – С Машей у меня всегда были ровные отношения. Вот с ее окружением – искрит"

После этого в перепалку включилась уже сама Мария Ласицкене. "У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных, – заявила Ласицкене. – Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой "профессионализм" на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды – руководство федерации должно уйти в отставку. Она абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила".

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Как мы писали ранее, фанаты назвали самую красивую легкоатлетку Украины на ЧМ в Катаре. По результатам опроса на сайте Segodnya.ua, огненная девушка с шестом Марина Килипко опередила высотницу Юлию Левченко и барьеристку Анну Рыжикову.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика Прыжки в высоту Мария Ласицкене

Источник: XSport

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