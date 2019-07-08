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Российская гандболистка утонула после чемпионата Европы

8 июля, 18:45

20-летняя спортсменка погибла, купаясь возле площадки, где проходил турнир

Екатерина Козлова
Екатерина Козлова.

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. Обстоятельства гибели россиянки расследует местная полиция. 

Королева выступала за клуб "Ставрополье" на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

Мы сообщали писали, что 18-летний футболист "Локомотива" Алексей Ломакин был найдет мертвым. Парень 30 ноября ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки. Его товарищ не смог вспомнить, где они проводили время.

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Тег гандбол, гандболистка

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lenta.ru

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