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Российская лыжница рассказала о шприцах в раздевалках: "Жуть. И как тренеры на такое идут"

2 июня, 12:32

Елена Павлова Елена Павлова

Но девушка не знает, что кололи спортсменам

Бывшая лыжница сборной России, участница многодневки "Тур де Ски" сезона-2013/2014, чемпионка Европейского кубка Полина Ермошина рассказала, как во время юниорских чемпионатов страны видела разбросанные в раздевалке шприцы. Ранее мы сообщали, что после скандала с допингом лучший российский лыжник всех времен объявил о завершении карьеры.

"Я это видела, да. Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних, — сообщила Ермошиной "Спорт-экспресс". – Допинг? Я не знаю, что они там кололи. Может, это вовсе не ЭПО, а какой-нибудь витамин С. Я люблю такой пример: если вы едете за рулем, вы же не думаете, что кто-то другой превышает скорость. Ну совершает кто-то нарушение и что? Ты же все равно думаешь только о себе и о вещах, которые зависят непосредственно от тебя".

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Напомним, что в декабре Россия была наказана за допинг и подтасовку результатов пробМосковской лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

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Россия допинг лыжные гонки шприц лыжница

Источник: Спорт-Экспресс

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