Страшная смерть российской воздушной гимнастки на соревнованиях в Москве

Врачи час боролись за жизнь Елены, которая получила травму головы

Воздушная гимнастка Елена Кустова погибла во время соревнований по эквилибристике в Москве. Трагедия произошла 18 августа на Серпуховском валу. Ранее в России во время турнира умер баскетболист, который до этого не жаловался на свое здоровье.

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Спортсменка участвовала в турнире по слэклайну – хождение по натянутой стропе. Во время выполнения одного из упражнений произошла поломка снаряжения. В итоге в голову девушке попал металлический кусок оборудования, нанеся тяжелую черепно-мозговую травму – сообщает страница "ВКонтакте" SlackTribe.

Елена Кустова / Фото: Instagram

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На место происшествия в течение 10 минут приехала скорая помощь. Врачи в течение часа боролись за жизнь Елены, но спасти девушку им не удалось. У гимнастки осталась маленькая дочь.

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37-летняя Кустова также являлась тренером. Ее воспитанница Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Латвии. По мнению тренера гимнастки, в обрыве ленты были виноваты организаторы соревнований, которые неправильно закрепили снаряд и не обеспечили оперативную медицинскую помощь. По факту падения было заведено уголовное дело.

В в минувший уикенд в Москве неожиданно умер 17-летний футболист. Во время матча Михаил внезапно потерял сознание на глазах у своих партнеров. У подростка начались судороги. Позже парень был доставлен в больницу, однако спасти юного футболиста не смогли.

Ранее 20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизнь.

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