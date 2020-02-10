Российские конькобежцы не смогли улететь на чемпионат мира – в самолете нашли поломку

На данный момент спринтеров, которые направлялись в США, разместили в отеле

Конькобежный спорт / Фото: Reuters

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Спринтерская команда сборной России по конькобежному спорту попала в неприятную историю. Она не смогла вылететь на чемпионат мира в США из-за поломки самолета. В связи с неисправностью воздушного судна рейс пока что перенесли на следующий день. Так что предварительно конькобежцы прибудут на соревнования в Солт-Лейк-Сити на день позже. Ранее мы писали, что с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту.

"Спринтеры летели прямым рейсом. Самолет сломался, и их рейс перенесли на завтра, с ними все в порядке – их разместили в отеле. Остальные наши спортсмены прилетели в Солт-Лейк с пересадкой", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Союза конькобежцев России.

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26 января в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. 41-летний спортсмен потерпел крушение на частном вертолете "Sikorsky S-76" возле пригорода Лос-Анджелеса.

Американские эксперты сделали заключение по двигателю и лопастям вертолета Коби Брайанта. Они считают, что лопасти вертолета перед самым крушением работали в штатном режиме, а в секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа.

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