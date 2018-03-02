Российские паралимпийцы отказались нести флаг на открытии Паралимпиады-2018

Вместо них эту миссию выполнит волонтер

Знаменосцем делегации нейтральных паралимпийских атлетов на церемонии открытия Паралимпиады в Пхенчхане будет волонтер, сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.

В конце января IPC продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом было решено допустить россиян до соревнований в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA). Паралимпиада пройдет в Пхенчхане 9-18 марта.

"Я могу подтвердить, что паралимпийский флаг перед делегацией нейтральных паралимпийских атлетов на церемонии открытия Игр понесет волонтер, не спортсмен", – сообщил Спенс.

Отмечается, что Паралимпийский комитет России сам попросил IPC, чтобы знаменосцем команды на открытии Игр был волонтер.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Также стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018. Они соизмеримы с премиями за награды Олимпиады-2018, где украина завоевала всего одно "золото".