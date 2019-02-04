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Российские СМИ соврали о бойкоте украинскими спортсменами Универсиады в Красноярске

Сегодня, 16:23

В Министерстве молодежи и спорта никто не общается с российскими СМИ с 2014 года

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Российские СМИ соврали о бойкоте украинскими спортсменами Универсиады в Красноярске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84b/1ff/5c584b1ff2c52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84b/1ff/5c584b1ff2c52.jpg Другие В Министерстве молодежи и спорта никто не общается с российскими СМИ с 2014 года

4 февраля 2019 в ряде средств массовой информации со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС, появилась информация с цитатой первого заместителя Министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула о том, что сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (Российская Федерация).

По поводу этой информации Министерство молодежи и спорта сообщает следующее:

  • Первый заместитель Министра Игорь Гоцул не давал комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе – российскому агентству ТАСС;
  • Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года;
  • Решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в компетенции Министерства образования и науки, а точнее – в пределах компетенции Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины;
  • Позиция Минмолодспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из Государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное. Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены.

На зимней Универсиаде-2017, которая проходила в городе Алматы (Казахстан), сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Ранее мы писали, что украинские власти рассматривают возможность проведения в Киеве летней студенческой Универсиады 2021 или 2023 годов. 

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Тег Универсиада, украинские спортсмены

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Источник:

Министерство молодежи и спорта Украины

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