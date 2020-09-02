Российские спортсмены не смогли пересечь границу и попасть в Латвию

Одна из лыжниц рассказала, кто виноват в этой ситуации

Группа российских спортсменов не смогла пересечь границу с Латвией. Сборная собиралась выступить на этапе Кубка мира по лыжероллерам, но ее просто не выпустили из страны. Об этом рассказала российская лыжница Ольга Летучева. Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за коронавируса.

"Сегодня мы должны были выйти на старт спринта на Кубке мира в Латвии – единственные мировые соревнования для нас в этом году из-за ситуации с вирусом. Но по факту мы вернулись домой, так как нас не выпустили из страны. Недоработка ответственного за эту поездку человека. Было не сделано письмо на выезд, которое собирались делать в начале августа (авось и так прокатит, при закрытых-то границах?)", — написала она в своем Instagram.

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Ольга Летучева / Фото: Instagram

Ранее российская лыжница рассказала о шприцах в раздевалках во время юниорских чемпионатов страны. "Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних", — сообщила Ермошина "Спорт-экспресс".

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