Российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг

Сегодня, 14:32

Апелляции Лебедевой и Абакумовой в Спортивном арбитражном суде были отклонены

Фото AFP
Фото AFP

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева приняла наказание в виде дисквалификации на два года после перепроверки проб на допинг, сделанных во время Олимпиады-2008 в Пекине. Об этом информирует Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

При этом на сайте органа указано, что срок дисквалификации исчисляется с 12 сентября 2016 года. Помимо этого, AIU аннулировало результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года.

Кроме того, из-за нарушения антидопинговых правил была дисквалифицирована метательница копья Мария Абакумова. Это решение принято после перепроверки проб, взятых у спортсменки во время Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионата мира – 2011 в Тэгу. Дисквалификация Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Также были аннулированы результаты ее выступлений с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Лебедева заняла вторые места на соревнованиях по прыжкам в длину, а также в тройном прыжке на Играх в Пекине. Абакумова тоже стала серебряной призеркой на Олимпиаде-2008 и заняла первое место на чемпионате мира в Тэгу. Международный олимпийский комитет лишил обеих спортсменок олимпийских наград, а их апелляции в Спортивном арбитражном суде были отклонены.

Ранее мы сообщали, что Олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года. Спортсменка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест.

Ранее мы писали, что Инна Осипенко-Радомская после двух лет выступлений за сборную Азербайджана планировала вернуться домой и в Токио-2020 выступить за сборную Украины.
легкая атлетика, допинг, Олимпиада-2008

Вы сейчас просматриваете новость "Российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Известия

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Марина Бех. Фото Instagram

"Красивое тело в раю": Марина Бех отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы

Сегодня, 09:10

Украинская легкоатлетка и пловец Михаил Романчук после свадьбы проводят время на Мальдивах

Другие

С уже мужем Михаилом. "Без видео почти не разговариваем. Любим видеть эмоции, мимику друг друга"

Звезда прыжков в длину вышла замуж за лучшего пловца Украины: "Предложение? Сердце из свечек и Миша с букетом"

3 Сентября, 12:29

Накануне Марина Бех рассказала нам о том, как переписки переросли в романтику, о женихе вместо штанги, предложении под папиным контролем и почему мучилась с платьем
Загрузка...

Другие

Марина Бех. Фото Instagram

"Большая грудь замедляет тебя": украинская легкоатлетка нарвалась на советы в соцсетях

2 Сентября, 11:50

Прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру

Теннис

Россияне снова угодили в скандал с допингом. Фото AFP

65 российских биатлонистов принимают допинг - СМИ

1 Сентября, 21:18

У Международного союза биатлонистов якобы есть доказательства массового допинга российских спортсменов

Другие

Консеслус Кипруто завершал дистанцию с одной кроссовкой. Фото AFP

Олимпийский чемпион выиграл забег с одной кроссовкой

31 Августа, 13:17

Кенийский бегун Консеслус Кипруто победил в стипль-чезе в Цюрихе, выступая в одной кроссовке

Другие

Юлия Левченко. Фото AFP

Юлия Левченко прыгнула на 1,94 метра и стала второй в финале "Бриллиантовой лиги"

31 Августа, 11:20

Украинская спортсменка проиграла только чемпионке Европы и мира Марии Ласицкене
Загрузка...