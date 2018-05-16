Российских самбистов не пустили на чемпионат Европы в Греции

Министерство спорта Греции не внесло их в списки членов российской сборной

Греция отказала в визе трем российским самбистам, которые должны были принять участие в чемпионате Европы в составе национальной команды. Замену удалось найти лишь двум спортсменам.

Речь идет о Мухтаре Гамзаеве (57 кг), Эжере Енчинове (62 кг) и Дмитрии Самойлове (82 кг). Кроме того, во въезде отказано судье Н. Малышеву и массажисту сборной А. Воронову.

Как оказалось, спортсменам отказали в визе, поскольку министерство спорта Греции не внесло их в списки членов российской сборной.

Всероссийская федерация самбо сумела найти замену двум спортсменам. В весовой категории 57 кг выступит Родион Асканаков, а в категории 62 кг – Александр Нестеров. Чемпионат Европы по самбо пройдет в Афинах с 18 по 20 мая.

Напомним, что на чемпионат Европы по боксу 2017 года в Харькове была не допущена часть российской делегации, среди которых были журналисты и боксеры, нарушившие порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сразу после этого в России призвали международные федерации не проводить соревнования в Украине.