Российских спортсменов хотят полностью убрать из мирового спорта – даже с нейтральным статусом

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Пока решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных соревнований высокого уровня не вступило в силу – до рассмотрения апелляции, которую готовит российская сторона. С другой стороны, есть силы, которые пытаются усилить санкции. Например, полностью отстранить спортсменов этой страны от турниров, в том числе даже выступающих в нейтральном статусе.

Так комитет спортсменов WADA обсуждает возможность обращения в апелляционный суд в Лозанне (CAS) и ужесточения санкций против России. У комитета существуют опасения, что российская сторона выиграет апелляцию по поводу решения Исполкома WADA. Поэтому Комитет спортсменов WADA рассматривает возможность подать апелляцию, чтобы российские спортсмены не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

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Мысли сторонников усиления наказания сформулировала глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар:

"Мы обсудим возможность подачи иска, чтобы ужесточить санкции. Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что хоть четырехлетняя дисквалификация и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция. Русские спортсмены все еще могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах, футбольных первенствах, просто не под российским флагом. Это наказание недостаточно сильное в сравнении с преступлением".

Узнайте, что бывший президент "Локомотива" считает, что Россию наказали сильнее, чем нацистскую Германию.

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