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Российский олигарх сделал подарок Международному олимпийскому комитету на 9 миллионов долларов

10 февраля, 19:13

"Фехтовальщик" Алишер Усманов купил на аукционе манифест Пьера де Кубертена

Манифест будет "жить" в музее МОК в Швейцарии

Манифест будет "жить" в музее МОК в Швейцарии / Фото: Twitter

Музей олимпийского движения в швейцарской Лозанне пополнился впечатляющим артефактом. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял в дар манифест барона Пьера де Кубертена – основателя Олимпийских игр современности. Француз от руки написал исторический документ на 14 страницах в 1892 году и на его основе провозгласил в Университете Сорбонна в Париже знаменитую речь о возрождении Олимпиад. Рукопись является единственной копией той речи. Как мы сообщали, олимпийский манифест Пьера де Кубертена продали за рекордную сумму.

Манифест выставили на продажу в авторитетном аукционном доме Sotheby's. Торги состоялись в Нью-Йорке – одном из двух наряду с Лондоном самых больших залов компании. Документ впервые представили на продажу в галерее аукциона, где он был доступен для обозрения всем посетителям. Стартовая цена составляла 500 тысяч долларов.

Сперва ожидалось, что цена текста дойдет до миллиона. Но желающих приобрести Олимпийских манифест оказалось несколько. Торги шли 12 минут и превратились в настоящую битву предложений. В итоге документ продали за 8,8 миллиона долларов, что является рекордом для спортивных реликвий.

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Тогда имя покупателя не называлось. Теперь стало известно, что документ приобрел российских олигарх, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

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