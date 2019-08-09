Российскую спортсменку посадили на три года в тюрьму за долги

Елизавета Трощенкова

Член сборной России по выездке Елизавета Трощенкова получила три года тюрьмы за невыплаченный вовремя долг. 27-летняя чемпионка обвиняется в мошенничестве. У своего бизнес-партнера она взяла 3 млн рублей и не возвращала, пока тот не написал заявление в полицию. Елизавета отдала деньги в процессе следствия, но уйти от возмездия не удалось – она получила реальный срок в три года. По делу проходит и ее муж, по совместительству личный тренер. Пока они оба находятся в столичном СИЗО № 6, дома их ждет трехлетний сын с родственниками, сообщает телеграм-канал Mash.

Трощенкова – участник чемпионата Европы по юниорам-2012, чемпионка России-2015, серебряный призер командного чемпионата России-2018-2019, призер этапов Кубка мира.

Реклама

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери. При этом расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама