Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Российскую спортсменку посадили на три года в тюрьму за долги

Сегодня, 16:29

Елизавета Трощенкова не возвращала бизнес-партнеру 3 млн рублей

Елизавета Трощенкова

Елизавета Трощенкова

Член сборной России по выездке Елизавета Трощенкова получила три года тюрьмы за невыплаченный вовремя долг. 27-летняя чемпионка обвиняется в мошенничестве. У своего бизнес-партнера она взяла 3 млн рублей и не возвращала, пока тот не написал заявление в полицию. Елизавета отдала деньги в процессе следствия, но уйти от возмездия не удалось – она получила реальный срок в три года. По делу проходит и ее муж, по совместительству личный тренер. Пока они оба находятся в столичном СИЗО № 6, дома их ждет трехлетний сын с родственниками, сообщает телеграм-канал Mash.

Трощенкова – участник чемпионата Европы по юниорам-2012, чемпионка России-2015, серебряный призер командного чемпионата России-2018-2019, призер этапов Кубка мира.

Реклама

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери. При этом расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

спортсменка конный спорт российские спортсмены

Источник: sport24.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие
Пыталась спасти подругу: появились подробности смерти российских спортсменок в Крыму
Пыталась спасти подругу: появились подробности смерти российских спортсменок в КрымуДругие
Бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в США
Бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в СШАДругие
Пышногрудая серфингистка восхитила горячими фото в розовом купальнике
Пышногрудая серфингистка восхитила горячими фото в розовом купальникеДругие
В Уэльсе мужчина обманывал девушек под видом экс-чемпиона UFC
В Уэльсе мужчина обманывал девушек под видом экс-чемпиона UFCДругие
В оккупированном Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
В оккупированном Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингуДругие

Новости партнеров

Loading...