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Россию могут не допустить к Олимпиаде-2020 за подделку документов

2 июня, 16:27

Чиновники скрывали данные о прыгуне в высоту Даниле Лысенко, который замешан в допинговом скандале

МОК готов строго наказать Россию
МОК готов строго наказать Россию. Фото: AFP

Сборную России могут не допустить до Олимпийских игр-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко, сообщает The Sun.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров – он не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль. С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.

По данным источника, Россию могут не допустить до Игр в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, скрывавшие допинговые выступления со стороны спортсмена, который является претендентом на олимпийское "золото".

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Тег Олимпиада-2020, российские спортсмены

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sport24.ru

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