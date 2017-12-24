Рождественское фото в бикини: австралийские серфингистки взорвали соцсети

Знаменитые австралийские сестры Холли-Дейзи, Элли-Джин, Бонни-Лу и Руби-Ли Коффи снова вместе. Серфингистки собрались на Рождество и сделали пикантный снимок, на котором сексапильные девушки на пляже в бикини и рождественских шапках.

"Счастливого Рождества всем! Нет лучше людей, чтобы провести это время, чем мои сестры", – написала Холли-Дейзи. Фото За несколько часов набрало более 20 тысяч "лайков" и более трех сотен комментариев.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, четверо – вышеназванные девушки, также у них есть брат. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини. Недавно сестры сделали совместное фото в купальниках.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 835 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет 635 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться 260 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – 218 тысячами фолловеров.

Однажды одна из сестер Руби-Ли Холли-Дейзи не угадала с размером купальника и не заметила, как засветила грудь прямо на пляже.