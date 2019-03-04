Розы, собачка и дочка: как встречали украинских легкоатлетов в Киеве после медалей в Глазго

Серебряная красавица Юлия Левченко рассказала, как боролась с планкой и зачем "включает блондинку"

Встреча наших легкоатлетов в аэропорту. Фото: Виталий Лазебник

Розы, собачка и дочка: как встречали украинских легкоатлетов в Киеве после медалей в Глазго Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d58/b00/5c7d58b00117b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d58/b00/5c7d58b00117b.png 2019-03-04T19:05:00+02:00 Другие Серебряная красавица Юлия Левченко рассказала, как боролась с планкой и зачем "включает блондинку"

Сборная Украины не задержалась в Глазго. Едва финишировал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, на котором "сине-желтые" завоевали пять медалей — два "серебра" и три "бронзы", как наши атлеты упаковали чемоданы и махнули домой, приземлившись в Борисполе еще до обеда в понедельник.

Высотницу Ирину Геращенко ждала любимая собачка. Фото В. Лазебник

Прыгунью в длину Марину Бех, которая в Шотландии стала третьей, не долетев 1 см до личного рекорда (6,84 cм), с шикарным букетом красных роз встречал муж, чемпион мира по плаванию Михаил Романчук. А высотницу Ирину Геращенко, финишировавшую пятой, — любимая собачка, которую перегладила чуть ли не вся сборная. Многоборец Алексей Касьянов, который на ЧЕ бежал 60 м с барьерами, был рад вернуться к жене, чемпионке мира по многоборью-2013 Анне и почти годовалой дочке.

Алексея Касьянова встречала годовалая дочка. Фото В. Лазебник

Юлия Левченко, которая принесла Украине последнюю медаль чемпионата Европы, – "серебро" в прыжках в высоту – призналась "Сегодня", что еще вообще не ложилась спать со вчерашнего дня.

Юлия Левченко дает комментарий "Сегодня". Фото uaf.org.ua

"Ожидание оно всегда такое волнительное, но надо ко всему быть готовым и когда начинается соревнование, ты уже не думаешь, какой это вид – первый или последний. Просто выходишь и делаешь свое дело, – рассказала "Сегодня" Юлия Левченко. – Да в финале было много украинок. И на внутренней арене это всегда влечет за собой высокие результаты, у нас был очень интересный чемпионат Украины. И это поспособствовало тому, что девчонки и тут показали хорошие результаты. Классно, но в секторе уже борешься с планкой. Покрытие? Да, нужно было к нему приловчиться. На квалификации было трудновато, но в финале все девчонки в пробных попытках уже распрыгались. Сначала, да, было такое негодование, но когда понимаешь, что никуда от этого не деться, и все в одинаковых условиях, приходилось прыгать". О борьбе с россиянкой Ласицкене, которая обыграла ее и два года назад на ЧМ, и опять в Глазго: "Нужно всегда бороться с самим собой, потому что главный соперник – это планка. И тебе никто не мешает прыгнуть или не прыгнуть через нее. Главное смотреть за собой и идти потихоньку к своей цели – шаг за шагом. И когда-нибудь это выльется во что-то большее, а может и нет… Высота – коварная штука. Но в воскресенье боролась исключительно с планкой". Как преодолевала желание дать себе послабление после серебра ЧМ-2017: "Нужно очень любить спорт. Думаю, любой атлет, получил он медаль или нет, на следующий день уже хочет идти и снова тренироваться. Преданность спорту многое решает". Юлия славится не только своими результатами, но и внешностью, поэтому мы не могли не спросить, бывает, что ее недооценивают из-за ее красоты: "Не нужно казаться умнее, чем ты есть (смеется). Поэтому не стоит обижаться, если тебя человек не понял и считает, что он умнее тебя. Или предвзят. Нужно относиться с юмором. Я иногда даже подшучиваю, если возникают какие-то трудности, мол, я же блондинка (улыбается). Я скажу, иногда это даже помогает – можно быть менее ответственным (смеется)".

Как сообщалось ранее, в России разразился новый скандал с допингом: наказаны 12 легкоатлетов.

Также сообщалось, что двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.