С двух ног в голову: в России матч по водному поло превратился в необычное побоище

Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне

Фото: Wikipedia

В матче любительской лиги Москвы по водному полу произошла драка с участием игроков и главного тренера, информирует Телеграм-канал "Baza". Инцидент случился после взаимных оскорблений. Тренер о чем-то спорил с игроками соперника, которые кинули в него мяч. В определенный момент специалист прыгнул в воду двумя ногами в спортсмена.

После этого словесная перепалка переросла в драку прямо в бассейне, к которой присоединились не только игроки в воде, но и запасные, сопровождая происходившее отборным матом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Для России драка во время матчей по водному поло – не редкость. Ранее мы писали, что матч между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран из-за массовой драки в воде.

Еще дин вопиющий случай, но уже не в России, случился недавно в Канаде, где хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Инцидент произошел в поединке любительских команд, после чего делом занялась полиция.

Ранее мы писали, что в неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры в поединке НХЛ. Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче "Торонто" – "Баффало".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " С двух ног в голову: в России матч по водному поло превратился в необычное побоище". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СЭ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.