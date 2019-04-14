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С двух ног в голову: в России матч по водному поло превратился в необычное побоище

Сегодня, 15:48

Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне

Фото: Wikipedia

В матче любительской лиги Москвы по водному полу произошла драка с участием игроков и главного тренера, информирует Телеграм-канал "Baza". Инцидент случился после взаимных оскорблений. Тренер о чем-то спорил с игроками соперника, которые кинули в него мяч. В определенный момент специалист прыгнул в воду двумя ногами в спортсмена.

После этого словесная перепалка переросла в драку прямо в бассейне, к которой присоединились не только игроки в воде, но и запасные, сопровождая происходившее отборным матом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Для России драка во время матчей по водному поло – не редкость. Ранее мы писали, что матч между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран из-за массовой драки в воде.

Еще дин вопиющий случай, но уже не в России, случился недавно в Канаде, где хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Инцидент произошел в поединке любительских команд, после чего делом занялась полиция.

Ранее мы писали, что в неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры в поединке НХЛ. Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче "Торонто" – "Баффало".

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Тег видео, водное поло

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СЭ

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