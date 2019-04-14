С двух ног в голову: в России матч по водному поло превратился в необычное побоище
Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне
В матче любительской лиги Москвы по водному полу произошла драка с участием игроков и главного тренера, информирует Телеграм-канал "Baza". Инцидент случился после взаимных оскорблений. Тренер о чем-то спорил с игроками соперника, которые кинули в него мяч. В определенный момент специалист прыгнул в воду двумя ногами в спортсмена.
После этого словесная перепалка переросла в драку прямо в бассейне, к которой присоединились не только игроки в воде, но и запасные, сопровождая происходившее отборным матом.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Для России драка во время матчей по водному поло – не редкость. Ранее мы писали, что матч между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран из-за массовой драки в воде.
Еще дин вопиющий случай, но уже не в России, случился недавно в Канаде, где хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун. Инцидент произошел в поединке любительских команд, после чего делом занялась полиция.
Ранее мы писали, что в неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры в поединке НХЛ. Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче "Торонто" – "Баффало".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " С двух ног в голову: в России матч по водному поло превратился в необычное побоище". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ватерполисты устроили массовую драку в бассейне
Поединок Синтез – Спартак команды не доиграли из-за драки в воде
Сербский ватерполист спасся от хулиганов, спрыгнув с набережной в море
Хорватские ультрас избили в Сплите ватерполистов "Црвены Звезды" за отказ снять куртки с эмблемой команды