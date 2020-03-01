С ним не шутите: кикбоксер жестко стал на защиту бегуньи-жены, которую обвинили в допинге

Набирает обороты разбирательство в деле применения запрещенных веществ чемпионкой Европы в беге на 800 метров Натальей Прищепой. Мы сообщали, что украинскую легкоатлетку обвинили в употреблении допинга.

Сама Прищепа ответила на обвинения в допинге, справедливо решив не отмалчиваться. А вскоре в защиту спортсменки стал и ее муж – кикбоксер Роман Кроль. Он довольно жестко ответил в соцсетях тем, кто обвинял его супругу:

"До 6 месяцев за разовый прием таблетки от давления, где второстепенным действующим веществом является мочегонка? Мочегонка! Или она должна была вообще сдохнуть?... И ставить заслуженного мастера спорта в бан или приписывать употребление допинга спортсмену, который 5 лет стоит на карте WADA без единой помарки или замечания – от препарата, который разрешен в WADA?!... Закройте пасти, твари, и ждите официального решения! Если всем, кроме тренера и меня, так пофиг на медали ОИ в Токио честного и благородного спортсмена, одного из самых перспективных в Украине и мире – Наташ, сам Бог велел пересмотреть подготовительную дорогу в олимпийский декрет".

Ранее Наталья запомнилась на чемпионате Европы-2018 благородным поступком, когда помогла сопернице подняться.

При этом Кроль добавил, что верит в лучшее и в то, что решение будет справедливым и Наталья поборется за медали Олимпийских игр-2020, а 13 лет спортивной карьеры "не пойдут коту под хвост". Мы сообщали, что Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу.

Смотрите сюжет о Наталье Прищепе на чемпионате мира-2019 в Катаре

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