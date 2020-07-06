"С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать": звездная гимнастка расслабилась на крыше киевской высотки

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова даже вдали от моря нашла способ эффектно искупаться в лучах солнца

Знаменитой украинской гимнастке, бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио Анне Ризатдиновой в эти дни, судя по всему, не удалось выбраться на моря. Однако красавица-спортсменка решила не лишать себя удовольствия позагорать, устроив себе солнечные ванны в весьма необычном месте – на крыше одной из киевских высоток. Фотографией релакса в эффектном оранжевом купальнике с охладительным напитком Ризатдинова, недавно занявшаяся боксом, поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Летние флюиды", – подписала фото Анна Ризатдинова

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Фолловеры спортсменки не скупятся на комплименты девушке. Вот некоторые из комментариев:

Класс!

Совершенство!

С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать!

Смотрите другие яркие фото Анны в Instagram

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Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

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Смотрите зажигательный танец в исполнении Анны Ризатдиновой

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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