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"С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать": звездная гимнастка расслабилась на крыше киевской высотки

6 июля, 13:33

Олег Люлька Олег Люлька

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова даже вдали от моря нашла способ эффектно искупаться в лучах солнца

Знаменитой украинской гимнастке, бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио Анне Ризатдиновой в эти дни, судя по всему, не удалось выбраться на моря. Однако красавица-спортсменка решила не лишать себя удовольствия позагорать, устроив себе солнечные ванны в весьма необычном месте – на крыше одной из киевских высоток. Фотографией релакса в эффектном оранжевом купальнике с охладительным напитком Ризатдинова, недавно занявшаяся боксом, поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Летние флюиды", – подписала фото Анна Ризатдинова

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Фолловеры спортсменки не скупятся на комплименты девушке. Вот некоторые из комментариев:

  • Класс!
  • Совершенство!
  • С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать!

Смотрите другие яркие фото Анны в Instagram

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Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что сексуальная волейболистка с шикарной грудью показала космические ноги. Татьяну Демьянову не зря называют одной из самых красивых представительниц казахстанского спорта.

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А жена звездного украинского футболиста открыла свои прелести на пляже в Италии. Супруга полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского – в шикарной форме спустя 7 месяцев после родов.

Смотрите зажигательный танец в исполнении Анны Ризатдиновой

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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Анна Ризатдинова гимнастка купальник WAGs

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