"С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать": звездная гимнастка расслабилась на крыше киевской высотки

Знаменитой украинской гимнастке, бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио Анне Ризатдиновой в эти дни, судя по всему, не удалось выбраться на моря. Однако красавица-спортсменка решила не лишать себя удовольствия позагорать, устроив себе солнечные ванны в весьма необычном месте – на крыше одной из киевских высоток. Фотографией релакса в эффектном оранжевом купальнике с охладительным напитком Ризатдинова, недавно занявшаяся боксом, поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
"Летние флюиды", – подписала фото Анна Ризатдинова
Фолловеры спортсменки не скупятся на комплименты девушке. Вот некоторые из комментариев:
- Класс!
- Совершенство!
- С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать!
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Смотрите зажигательный танец в исполнении Анны Ризатдиновой
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