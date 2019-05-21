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Садо-скандал в Испании: чемпионку по сквошу наградили вибратором

21 мая, 17:38

Победительница обвинила организаторов в сексизме и уже отправила жалобу в федерацию сквоша – вместе с вибратором

Чемпионка Элизабет Садо - справа
Чемпионка Элизабет Садо - справа. Фото: BBC

В Испании вспыхнул громкий скандал. Организаторы женского турнира по сквошу Asturias Squash Championship 2019 подарили секс-игрушку девушке, занявшей первое место. В качестве приза за победу Элизабет Садо получила вибратор. "Я была очень удивлена, шокирована, – сказала Садо. – Организаторы, наверное, сделали это по приколу, хотели чем-то отличиться. Но это очень... по-сексистски, это дискриминация". Возмущенная таким подарком чемпионка уже направила жалобу, вместе с вибратором, в испанскую федерацию сквоша. Сообщается, что три человека, участвовавшие в организации скандального турнира, уже подали в отставку.

Как мы писали ранее, мужскую сборную Швейцарии по биатлону оригинально представили на новый сезон. Лидер команды Беньямин Вегер выложил в Instagram фото сборников в обнаженном виде, прикрывающих свои гениталии шлемами.

Также сообщалось, что бывшая невеста Владимира Кличко Хэйден Панеттьери появилась на публике в странном наряде – в одной только мешковатой серой футболке, из-под которой выглядывали трусы, и тапочках. Сопровождал ее 30-летний бойфренд Брайан Хикерсон, две недели назад избивший ее так, что понадобилось вмешательство полиции.

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Тег сквош, трофей

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Сегодня|Спорт

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