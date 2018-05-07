Самая красивая украинская легкоатлетка показала, как делать разминку

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая признавалась самой красивой украинской спортсменкой на Олимпиаде-2016 в Рио, на своей странице в Instagram показала упражнения, которые прыгунья в высоту выполняет во время утренней разминки.

"Доброе утро. У вас есть утренний ритуал? Давайте сделаем это вместе! Это часть моей олимпийской разминки", – написала Левченко в социальной сети и разместила три фотографии, на которых она выполняет упражнения. В Instagram у девушки почти 90 тысяч подписчиков.



Отметим, что лучший результат 20-летней спортсменки – 2,01 метра – был показан летом 2017 года в Лондоне на чемпионате мира, в котором Левченко заняла второе место.

Напомним, что Юлию Левченко признали лучшей легкоатлеткой Украины в 2017 году. На ее счету в 2017-м "серебро" на чемпионате мира, "бронза" на чемпионате Европы в помещении, "золото" на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики "Восходящая звезда".