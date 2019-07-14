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Самая красивая украинская спортсменка выиграла чемпионат Европы

14 июля, 09:42

Юлия Левченко второй год подряд побеждает на молодежном континентальном первенстве

Левченко покоряет высоту
Левченко покоряет высоту. Фото: AFP

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей молодежного чемпионки Европы U-23 по прыжкам в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 1,97 м и на пять сантиметров обошла своих ближайших преследовательниц – немку Кристину Хонзель ("серебро") и гречанку Элле Юнниле ("бронза"). Попутно Юлия завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Юлия Левченко: мисс олимпийской сборной Украины (фото)

Надо сказать, что в прошлом году Левченко также завоевала "золото" молодежного чемпионата Европы, с результатом 1,96 м.

Напомним, что на протяжении Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года мы проводили опрос на звание мисс олимпийской сборной Украины. Наши читатели выбирали из 31-й красавицы самую привлекательную украинскую спортсменку на Играх-2016 в Рио. Победила тогда Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту. 

Как мы писали ранее, в честь самой красивой украинской спортсменки высекли звезду. В центре Киева возле Дворца спорта состоялась закладка новых звезд на площади, где уже были высечены имена 13 выдающихся украинцев – в частности, Богдана Ступки, Нины Матвиенко, Ольги Харлан. Теперь там появились звезды в честь чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед и серебряной призерки чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Левченко.

Кроме того, в интервью "Сегодня" Юлия Левченко признавалась, как ей иногда помогает цвет волос. "Нужно относиться к этому с юмором. Я иногда даже подшучиваю, если возникают какие-то трудности, мол, я же блондинка. Я скажу, иногда это даже помогает – можно быть менее ответственным", – улыбается Юлия.


Юлия Левченко

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Тег Прыжки в высоту, Чемпионат Европы, Юлия Левченко

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Сегодня|Спорт

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