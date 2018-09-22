Самая сексуальная спортсменка Казахстана вышла на улицу в нижнем белье и пальто

Александра Тисленок, модель и рафтингистка из Казахстана, показала в своей Instagram кадр из своей новой фотосессии, который тут же очаровал подписчиков. На фотографии бывшая легкоатлетка запечатлена в нижнем белье и пальто. Напомним, что Тисленок победила в голосовании за звание самой сексуальной спортсменки Казахстана по итогам 2017 года.

"Ох люблю я встать ни свет ни заря, чтобы на съемки ехать и слюнки потом дороге пускать", – подписала Тисленок свой откровенный снимок. Подписчики спортсменки засыпали девушку комплиментами в комментариях.

Также Александра показала видео со съемок, подписав его так: "Простите владельцы разбитого Лексуса и Субару, нужно было смотреть на дорогу, а не на съемочный процесс".

Ранее мы писали, что Александра Тисленок показала "секси фоточку", на которой она сидит в машине без нижнего белья.

Александра Тисленок пришла в рафтинг в 2013 году. Причем перешла она в этот вид спорта из легкой атлетики, с которой пришлось расстаться по состоянию здоровья. Сейчас Тисленок выступает за алматинскую женскую команду Fury. В прошлом году девушки остановились в шаге от подиума Кубка Европы, который проходил в Грузии, а также выступили на чемпионате мира в ОАЭ. В 2017 году команде Александры не удалось принять участие в чемпионате мира, который прошел в октябре в Японии, из-за сложностей с финансированием.