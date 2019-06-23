Самбисты пополнили копилку Украины шестью медалями на Европейских играх

В заключительный соревновательный день по самбо украинцы завоевали "серебро" и "бронзу"

Екатерина Москалева. Фото: Facebook

Украинские самбисты завоевали еще две медали на Европейских играх 2019 года в Минске. Наши борцы сегодня имели шанс пополнить копилку страны на семь медалей, в том числе одним "золотом", но пришлось довольствоваться только двумя наградами. Екатерина Москалева в весовой категории до 68 кг уступила в финале Лисие Бабич из Хорватии и осталась с "серебром".

А вот за бронзовую награду зацепиться смогла только Галина Ковальская в весовой категории до 80 кг, обыгравшая в "малом финале" грузинку Ирине Леонидзе.

Тем не менее, выступление наши самбистов в Минске можно считать успешным – они завоевали золотую, три серебряных и две бронзовых медали. Всего в копилке Украины за три соревновательных дня накопилось уже 12 медалей: три "золота", пять "серебра" и четыре "бронзы".

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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