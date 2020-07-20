Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называются

В субботу любители фигурного катания были шокированы новостью: 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская погибла, выпав из окна. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров выпала из окна с шестого этажа, тело обнаружили под окнами дома, инцидент произошел ночью. Спортсменка оставила предсмертную записку, в которой было лишь одно слово: "Люблю".

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Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. С 2012 года фигуристка начала выступать в парах. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором, летом того же года Александровская сменила спортивное гражданство. Зимой 2017-го она в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров.

Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал, что спортсменка испытывала психологические проблемы. "Она была счастлива. У нее были некоторые психологические проблемы, но ничто не указывало на самоубийство", – сказал спортсмен.

"Слова не могут описать то, что я чувствую сейчас. Я опустошен, мне больно и горько до глубины души из-за внезапного ухода Кати. То, чего нам вместе удалось достичь, я не забуду никогда. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. К таким новостям невозможно быть готовым. Покойся с миром, Катя", – написал Уиндзор в своем Instagram.

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Сверстница Александровской 20-летняя фигуристка Евгения Медведева высказалась о самоубийстве своей коллеги:

"Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трех лет и начинали вместе кататься. Она была чуть младше меня и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко. Когда мой друг потерял собаку, и я выложила информацию в соцсети, Катя одной из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались", – написала Медведева в Instagram.

Тренер Александровской Андрей Хекало рассказал что спортсменка страдала от эпилепсии и сомнамбулизма (устаревшее название – лунатизм).

"У нее был приступ, 10 января она не вышла на тренировку. Ее положили в больницу на обследование. Она пролежала дней десять – две недели. Поставили диагноз – эпилепсия. Врач сказал, что дальше выступать опасно. После этого она на лед не выходила. Не исключаю, что смерть могла быть связана с лунатизмом. Окончательно все будет известно после экспертизы. Вот говорят, депрессия. А как может быть по-другому, если ты с четырех лет тренируешься, а тут приходится такой перерыв брать?" – приводит слова Хекало РБК.

Президент Федерации фигурного катания Австралии Петер Линч прокомментировал смерть фигуристки.

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"Мы глубоко опечалены новостью о смерти Екатерины. Она была блестящей спортсменкой с невероятной энергией и решительностью, которую воспитали наши друзья в Федерации фигурного катания России. Затем она нашла новый дом здесь, в Австралии, создав невероятную пару с Харли Уиндзором. Вместе они сделали то, что многие считали невозможным, став чемпионами мира среди юниоров, прежде чем выступить на зимних Олимпийских играх".

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