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Самый быстрый человек планеты оригинально призвал соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса

13 апреля, 20:52

Максим Перепелица

Усейн Болт вспомнил свой легендарный забег

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт в шуточной форме попросил людей не приближаться друг к другу в период распространения вируса Covid-19. На своей странице в Instagram Болт опубликовал знаменитую фотографию его финиша на дистанции 100 метров на Олимпийских играх-2008 в Пекине. Там спортсмен установил мировой рекорд (9,69 секунды) и опередил ближайшего преследователя на 0,2 секунды.

"Социальное дистанцирование. Счастливой Пасхи", – написал Болт.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

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Кстати, сам Усейн Болт выиграл забег у мототакси в Лиме. Рекордсмен мира в спринте показал, что он не растерял форму после завершения карьеры.

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бег Усейн Болт коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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