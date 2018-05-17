Самый сексуальный олимпиец мошенничал, чтобы попасть в Пхенчхан-2018

Знаменосец Тонга Пита Тауфатофуа, выступавший в Рио-2016 в тхэквондо и в Пхенчхане-2018 в лыжах, мошенничал во время квалификационных соревнований к Играм-2018. Экзотический атлет запомнился в Корее, тем что на церемонии открытия Олимпиады вышел с голым торсом в десятиградусный мороз. Полуголым он нес флаг своей страны и на летних играх в Рио-де-Жанейро. Его тут же нарекли самым сексуальным олимпийцем.

Сейчас же стало известно, что на соревнованиях в Боготе Тауфатофуа и другие спортсмены смогли выполнить квалификационные нормативы из-за того, что во время забегов на некоторое время выключались секундомеры, о чем свидетельствует мобильная запись.

На Олимпиаде-2018 Тауфатофуа занял 114-е место из 116 участников в гонке на 15 км свободным стилем. Пита отстал от победителя почти на 23 минуты.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не будет применять санкции к тонганцу, однако в ближайшее время ужесточит правила отбора.

Кстати, Пита Тауфатофуа уже заявил, что намерен отобраться на Олимпиаду-2020 в одном из водных видах спорта.