Самый сексуальный олимпиец мошенничал, чтобы попасть в Пхенчхан-2018
Пита Тауфатофуа на открытии Игр нес флаг Тонга с голым торсом
Знаменосец Тонга Пита Тауфатофуа, выступавший в Рио-2016 в тхэквондо и в Пхенчхане-2018 в лыжах, мошенничал во время квалификационных соревнований к Играм-2018. Экзотический атлет запомнился в Корее, тем что на церемонии открытия Олимпиады вышел с голым торсом в десятиградусный мороз. Полуголым он нес флаг своей страны и на летних играх в Рио-де-Жанейро. Его тут же нарекли самым сексуальным олимпийцем.
Сейчас же стало известно, что на соревнованиях в Боготе Тауфатофуа и другие спортсмены смогли выполнить квалификационные нормативы из-за того, что во время забегов на некоторое время выключались секундомеры, о чем свидетельствует мобильная запись.
На Олимпиаде-2018 Тауфатофуа занял 114-е место из 116 участников в гонке на 15 км свободным стилем. Пита отстал от победителя почти на 23 минуты.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не будет применять санкции к тонганцу, однако в ближайшее время ужесточит правила отбора.
Кстати, Пита Тауфатофуа уже заявил, что намерен отобраться на Олимпиаду-2020 в одном из водных видах спорта.
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