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Самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП

Сегодня, 16:04

Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил погиб в результате автокатастрофы

Лоек ван Мил

Лоек ван Мил / Фото: Getty Images

Самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB Другие Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил погиб в результате автокатастрофы

Самый высокий бейсболист в мире голландец Лоек ван Мил скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.

Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу "Брисбен Бэндитс" завоевать четвертое кряду чемпионство.

"Брисбенские "бандиты" сегодня в трауре после того, как узнали о гибели Лука ван Миля в результате автокатастрофы. Мы выражаем соболезнования членам его семьи, друзьям и бейсбольному обществу", – говорится в сообщении клуба "Брисбен Бэндитс".

Лука ван Миль считался самым высоким бейсболистом в мире. Его рост 215 сантиметров. Голландец является чемпионом Европы 2016 года в составе национальной сборной Нидерландов.

Ранее мы писали, что "Бостон" подпишет контракт с одним из самых высоких баскетболистов в истории. Рост сенегальского центрового Тако Фолла составляет 231 сантиметр.

Как живет самый высокий подросток Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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