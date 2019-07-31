Самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП

Самый высокий бейсболист в мире голландец Лоек ван Мил скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.
Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу "Брисбен Бэндитс" завоевать четвертое кряду чемпионство.
"Брисбенские "бандиты" сегодня в трауре после того, как узнали о гибели Лука ван Миля в результате автокатастрофы. Мы выражаем соболезнования членам его семьи, друзьям и бейсбольному обществу", – говорится в сообщении клуба "Брисбен Бэндитс".
Лука ван Миль считался самым высоким бейсболистом в мире. Его рост 215 сантиметров. Голландец является чемпионом Европы 2016 года в составе национальной сборной Нидерландов.
Ранее мы писали, что "Бостон" подпишет контракт с одним из самых высоких баскетболистов в истории. Рост сенегальского центрового Тако Фолла составляет 231 сантиметр.
Как живет самый высокий подросток Украины:
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