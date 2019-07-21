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Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях

21 июля, 20:18

В общем зачете "Тур де Франс" сохранил лидерство Жулиан Алафилипп

Йейтс финиширует на 15-м этапе
Йейтс финиширует на 15-м этапе. Фото: AFP

Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". На горном этапе протяженностью 185 км, который прошел во французских Пиренеях между городами Лиму и Пра д'Альби, он показал результат 4 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, который опередил в финишном створе ставшего третьим испанца Микеля Ланду, представляющего Movistar. Они отстали отстали от победителя на 33 секунды. 

Йейтс победил ранее на 12-м этапе "Тур де Франс", он стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французским Пиренеях на "Тур де Франс" в течение одной велогонки. Предыдущим спортсменом, добившимся такого достижения, был француз Бернард Хино.

Поcле 15 этапов в общем зачете лидерство сохранил француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck – Quick-Step (61:00.22), на втором месте идет британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.35), на третьем – голландец Стивен Крейсвейк из Jumbo-Visma (+1.47). 

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал Герайнт Томас, выступавший за команду Sky.

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Тег Велоспорт, Тур де Франс, велогонка

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Источник:

ТАСС

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