Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях

В общем зачете "Тур де Франс" сохранил лидерство Жулиан Алафилипп

Йейтс финиширует на 15-м этапе. Фото: AFP

Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". На горном этапе протяженностью 185 км, который прошел во французских Пиренеях между городами Лиму и Пра д'Альби, он показал результат 4 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, который опередил в финишном створе ставшего третьим испанца Микеля Ланду, представляющего Movistar. Они отстали отстали от победителя на 33 секунды.

Йейтс победил ранее на 12-м этапе "Тур де Франс", он стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французским Пиренеях на "Тур де Франс" в течение одной велогонки. Предыдущим спортсменом, добившимся такого достижения, был француз Бернард Хино.

Поcле 15 этапов в общем зачете лидерство сохранил француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck – Quick-Step (61:00.22), на втором месте идет британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.35), на третьем – голландец Стивен Крейсвейк из Jumbo-Visma (+1.47).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал Герайнт Томас, выступавший за команду Sky.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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